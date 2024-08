Rebeca Andrade curte noite em BH ao lado de jogadoras de vôlei

Rebeca Andrade, da ginástica artística, Gabi Guimarães e Carol, da seleção brasileira de vôlei, agitaram as redes sociais após marcarem presença em um restaurante na região da Savassi, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite deste sábado. As medalhistas olímpicas foram ovacionadas no local.

Elas ainda estavam acompanhadas de Pri Daroit, ponteira do Minas e ex-integrante da seleção brasileira, e da holandesa Anne Buijs, esposa de Carol.

A saída aconteceu depois de Carol, que é belo-horizontina, assistir ao jogo Atlético-Mg x Cuiabá, que terminou empatado em 1 a 1. A central da seleção brasileira e medalhista de bronze em Paris 2024 ganhou uma camisa do clube mineiro.

Já no pós jogo, no restaurante, além dos aplausos, as medalhistas também tiveram vários registros feitos pelas pessoas que estavam presentes, o que rendeu inúmeras postagens nas redes sociais.

Rebeca é a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com 6 medalhas (um ouro e uma prata em Tóquio 2020, e um ouro, duas pratas e um bronze em Paris 2024. Já Gabi e Carol fizeram parte do grupo que conquistou a medalha de bronze em Paris 2024 no vôlei feminino.