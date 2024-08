Técnico do Nottingham Forest lamenta lesão de Danilo, ex-Palmeiras: 'Momento difícil'

A grave lesão do volante Danilo, do Palmeiras, no empate do Nottingham Forest, por 1 a 1 com o Bournemouth, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, abalou não apenas o elenco, mas também o treinador Nuno Espírito Santo, que não conseguiu esconder a semblante de preocupação com o brasileiro.

"Danilo é uma pessoa muito especial, a forma como ele trabalha com um sorriso no rosto... Sentiremos falta das suas qualidades, do seu talento e do que ele dá ao time. Desejamos a ele tudo de bom e esperamos o melhor. Vamos torcer para que não seja muito tempo, mas vocês puderam ver as reações dos jogadores, porque todos nós amamos Danilo. Sabemos que é sério. Foi um momento difícil para todos aqui", afirmou.

O Nottingham Forest ainda não divulgou o grau da lesão de Danilo, que deve ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias. O jogador, ex-Palmeiras, se machucou numa disputa aérea e dobrou o tornozelo na queda, após cair de mal jeito.

O atleta precisou ser atendido ainda em campo, pela gravidade da lesão. Ele ficou dez minutos estirado no campo, sendo atendido pelos médicos do Nottingham Forest, que também cobriam o jogador com bandeiras do clube, para evitar que os torcedores pudessem ver a cena.

Danilo chegou ao clube na última temporada, tendo atuado em 34 partidas, com três gols e duas assistências. Seu contrato vai até 2029.

CARREIRA

No Palmeiras, conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), um Campeonato Brasileiro (2022), um Campeonato Paulista (2022), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2022). Ele foi vendido em janeiro de 2023 por 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões).

Nas últimas semanas, o volante foi sondado pelo Milan, da Itália. Segundo informações do Uol, o Nottingham Forest pretendia receber 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) pela venda do brasileiro, mas os italianos sinalizaram com uma oferta de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões).