SBT exibe hoje uma parte do documentário inédito sobre o apresentador

Uma parte do documentário inédito "Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro" será exibido na noite deste domingo, 18, a partir das 19h30, no SBT, segundo divulgou a emissora em nota.

A exibição é uma homenagem póstuma ao apresentador, que morreu na manhã do último sábado, no Hospital Israelita Albert Einstein, vítima de uma broncopneumonia após uma infecção por gripe H1N1. O corpo do apresentador foi enterrado na manhã deste domingo, no Cemitério Israelita do Butantã.

O documentário completo tem pouco mais de sete horas de duração e será dividido em sete episódios a serem exibidos posteriormente no SBT+, a nova plataforma de streaming da emissora, que será lançada em data ainda a ser divulgada. A exibição prévia desta noite ocorrerá no mesmo horário em que costumava ir ao ar o "Programa Silvio Santos".

"A exibição desta noite é um presente aos milhares de fãs que, todo domingo, se reúnem em frente à televisão com seus familiares. Uma homenagem para que possam ter recordações de Silvio Santos como ele pediu para sempre ser lembrado: transbordando alegria e felicidade aos brasileiros que sempre amou", informou o SBT.