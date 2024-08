Bagnaia ultrapassa Martín, vence a etapa da Áustria de MotoGP e se isola na liderança

Após vencer a sprint, Francesco Bagnaia confirmou o seu domínio no Red Bull Ring ao conquistar a corrida principal da etapa da Áustria neste domingo. O italiano e atual bicampeão do mundo teve um desempenho seguro e não deu a menor chances para os seus concorrentes ao título, que completaram o pódio com Jorge Martín em segundo e Enea Bastianini no terceiro lugar.

A vitória colocou Bagnaia na liderança isolada do Mundial de Pilotos com 275 pontos, abrindo cinco de diferença para Martin, que acabou caindo para o segundo lugar. Bastianini é o terceiro, com 214, seguido por Marc Marquez, com 192.

A corrida deste domingo não foi de muitas emoções. Martin largou na frente e segurou a liderança até apenas a segunda volta, quando acabou ultrapassado por Bagnaia. Na frente, o italiano foi apenas administrando a vantagem para vencer na Áustria, com o espanhol logo atrás.

Quem também fez uma boa corrida foi Bastianini, que largou em sétimo e foi ganhando posições até chegar em terceiro, mas contou também com a queda de Marc Márquez. Ele tocou em Franco Morbidelli e acabou caindo para a 13ª posição. No entanto, conseguiu se recuperar e fechou em quarto.

Brad Binder, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Fabio Morbidelli, Aleix Espargaró, e Álex Márquez completam o top-10. Já a ausência mais sentida foi a de Fabio Di Gianantonio, que sofreu uma queda em um dos treinos e acabou deslocando o ombro.

A MotoGP retorna no final de semana dos dias 29 de agosto e 1 de setembro para a etapa de Aragón, com Bagnaia defendendo a liderança do campeonato.

Confira o resultado da etapa da Áustria:

1.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 42min11s173

2.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 3s232

3.º - Enea Batistini (Ducati), a 7s357

4.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 13s836

5.º - Brad Binder (AFS/KTM), a 18s620

6.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 21s206

7.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 24s322

8.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 27s677

9.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 28s829

10.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 30s268

11.º - Pol Espargaró (ESP/KTM), a 30s526

12º - Miguel Oliveira (POR/KTM), a 30s702

13.º - Pedro Acosta (ESP/KTM), a 33s736

14.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 36s310

15.º - Augusto Fernández (ESP/KTM), a 36s522

16.º - Alex Rins (ESP/LCR Honda), a 37s571

17.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 40s432

18.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 43s788

19.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 44s134

20.º - Lorenzo Savadori (ITA/Asprilia), a 44s576

21.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 54s126

22.º - Stefan Bradl (ALE/Honda), a 54s923

Não completaram: Raul Fernandez (ESP/Trackhouse) e Luca Marini (ITA/VR46)