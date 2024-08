'Jornal Nacional' encerra com música de Silvio Santos e momento de silêncio

O Jornal Nacional da Globo de hoje, sábado, 17, trouxe diversas reportagens em homenagem a Silvio Santos, apresentador do SBT que morreu nesta madrugada, aos 93 anos de idade, em decorrência de uma broncopneumonia. Entre elas, uma música do próprio animador como encerramento, além de um minuto de silêncio.

As citações surgiram logo no início, durante a escalada. Ao término da chamada das principais notícias, César Tralli disse: "O Jornal Nacional começa agora...", ao que Renata Vasconcellos completou: "E Silvio Santos vem aí". A temática principal do telejornal, como previsto, focou na vida e trajetória do comunicador.

Ao término da atração, os jornalistas leram a íntegra de uma nota do Grupo Globo, em nome de seu presidente, João Roberto Marinho, que encerra dizendo: "À família, aos amigos, aos colegas do SBT e aos fãs, a nossa solidariedade. Ao Silvio, nosso muito obrigado".

Em seguida, a dupla de apresentadores se voltou a uma câmera, que se afastou lentamente e focou na imagem do apresentador do SBT, projetada ao fundo da redação, em meio à escuridão. A música É Coisa Nossa, na voz do próprio Silvio Santos, pôde ser ouvida por cerca de 13 segundos. Nos 20 segundos seguintes, um momento de silêncio, antes do fim do Jornal Nacional.