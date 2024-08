Morre Silvio Santos: assista ao último programa do apresentador que foi ao ar no SBT

O Programa Silvio Santos marcou época na TV brasileira ao longo das décadas desde 1963, quando foi ao ar pela primeira vez. Recentemente, a atração ganhou o acréscimo "com Patricia Abravanel" e vinha sendo apresentado pela filha do apresentador. Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos.

Em fevereiro de 2023, materiais inéditos gravados pelo apresentador no ano anterior foram ao ar no SBT, mas apenas em alguns quadros, como o Jogo das 3 Pistas, Não Erre a Letra e Disputa Musical.