Ramon convoca seleção sub-20 com destaques de Santos e Corinthians e Vitor Roque, do Barcelona

O técnico Ramon Menezes convocou neste sábado a equipe sub-20 da seleção brasileira que enfrentará o México em dois amistosos em setembro, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A lista conta com destaques de Santos e Corinthians - JP Chermont e Wesley -, além do atacante Vitor Roque, do Barcelona.

O ex-atacante do Athletico-PR foi o nome que mais chamou a atenção da lista divulgada por Ramon Menezes. Vitor Roque ficou fora dos relacionados do Barcelona para a estreia do time no Campeonato Espanhol. O time catalão, inclusive, vem cogitando emprestar o atleta na temporada.

O treinador ainda deixou de fora os atacantes Estevão, do Palmeiras, e Endrick, do Real Madrid. No entanto, chamou Gabriel Moscardo, do PSG, David Washington, do Chelsea, e Pedro Lima, do Wolverhampton.

Flamengo e Athletico-PR foram os times brasileiros com mais representantes na lista do treinador da seleção sub-20. Pelo clube carioca foram chamados os zagueiros Iago e João Victor, além do meia Rayan Lucas. Já o lateral Leonardo Derik, o zagueiro Arthur Dias e o meia João Cruz são os representantes da equipe paranaense.

A apresentação dos atletas está marcada para o dia 2 de setembro. Ramon fará três atividades antes do primeiro desafio contra o México, marcado para o dia 5. O segundo será no dia 8. Os amistosos fazem parte da preparação da equipe que disputará o Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2025, no Peru.

Confira a lista de convocados de Ramon Menezes para a seleção sub-20:

GOLEIROS

Henrique Menke - Internacional

Otávio - Cruzeiro

Robert - Atlético-MG

LATERAIS

Leandrinho - Vasco

Leonardo Derik - Athletico-PR

João Pedro Chermont - Santos

Pedro Lima - Wolverhampton (ING)

ZAGUEIROS

Arthur Dias - Athletico-PR

Filipe Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

João Victor - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Breno Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Internacional

Gabriel Moscardo - PSG (FRA)

João Cruz - Athletico-PR

Luis Guilherme - West Ham (ING)

Rayan Lucas - Flamengo

ATACANTES

Alisson - Atlético-MG

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Gustavo Nunes - Grêmio

Pedrinho - Zenit (RUS)

Vitor Roque - Barcelona (ESP)

Wesley - Corinthians