'Ajudou muito a TV Globo, um dos maiores', diz Boni sobre Silvio Santos

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-diretor da Globo, um dos nomes mais importantes do audiovisual no Brasil, entrou ao vivo no Jornal Hoje para comentar a morte do apresentador Silvio Santos. O apresentador e dono do SBT morreu neste sábado, 17, aos 93 anos.

"Silvio Santos sempre foi único como apresentador, único como empresário. E nesse momento, o Brasil inteiro deve estar muito triste com a perda dessa pessoa extraordinária. Foi, inclusive, uma pessoa que ajudou muito TV Globo. E eu devo muito ao Silvio Santos. Ele ajudou com as novelas, ele emprestou dinheiro para a gente pagar a folha", falou Boni.

"O SBT é um produto, não só empresarial, mas é um produto artístico, tipicamente padronizado pelo Silvio Santos. Não só a maneira de apresentar, de conduzir programas, não tem paralelo. Ele era um modelo internacional", complementou o comunicador de 88 anos.