TV Globo interrompe programação para anunciar morte de Silvio Santos e presta homenagem nas redes sociais

Triste! Na manhã deste sábado, dia 17, a notícia da morte de Silvio Santos chocou o Brasil. Aos 93 anos de idade, o apresentador estava internado em São Paulo.

Nas redes sociais, a TV Globo lamentou a morte do comunicador e o homenageou.

Uma homenagem da TV Globo a Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do Brasil, que faleceu hoje aos 93 anos, escreveram na web.

O GShow também se pronunciou e mandou uma mensagem de conforto à família de SIlvio.

É com enorme tristeza que nos despedimos de Silvio Santos. Ele nos deixa aos 93 anos. Seu legado e trajetória permanecerão para sempre na história da televisão brasileira. Nossos sentimentos aos amigos, familiares e fãs do apresentador.

No Twitter também postaram algumas fotos do comunicador como uma forma de homenageá-lo.

Além das redes sociais, a emissora também interrompeu a programação, no momento do É De Casa, para anunciar a morte do comunicador.

Sabe aquelas notícias que definitivamente não gostaríamos de dar, mas acabamos de receber essa triste notícia: morreu neste sábado o apresentador e empresário Silvio Santos, disse Zileide Silva.