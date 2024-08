Ataque ucraniano destrói ponte usada para deslocamento de civis em Kursk

Um novo ataque ucraniano na cidade de Kursk, a cerca de 520 quilômetros de Moscou, deixou mortos e feridos neste sábado, 17. De acordo com o governo russo, duas pontes foram destruídas por mísseis fornecidos pelos EUA, em um novo ataque da incursão ucraniana dentro do território controlado por Vladimir Putin.

Segundo a porta-voz do ministro das relações exteriores da Rússia, Maria Zakharova, essa é a primeira vez que se registra um ataque com mísseis de origem americana na região.

"Pela primeira vez, a região de Kursk foi atingida por lançadores de foguetes de fabricação ocidental, provavelmente HIMARS americanos. Como resultado do ataque à ponte sobre o rio Seym no distrito de Glushkovo, ela foi completamente destruída, e os voluntários que estavam ajudando a população civil evacuada foram mortos", afirmou a porta-voz por um canal do Telegram, segundo o jornal britânico The Guardian.

A mensagem não deixou claro quantas pessoas morreram no ataque. As pontes atingidas eram importantes vias de circulação dentro da cidade de Kursk e estavam sendo usadas como as principais rotas para deslocar moradores da região para outras cidades conforme a ofensiva ucraniana avançava.

Desde que a Ucrânia surpreendeu a Rússia com o ataque na região de Kursk, mais de 200 mil pessoas já deixaram a região.

"Nossos soldados continuam lutando, avançando em várias direções, de 1 a 3 quilômetros", disse o comandante-chefe do Exército ucraniano, general Oleksandr Syrskyi, segundo o site Politico. "Em geral, a situação está sob controle", disse Syrskyi.