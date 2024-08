Ben Affleck estaria radiante em nova casa após sair da mansão de Jennifer Lopez

Ao que parece, o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck segue na corda bamba. De acordo com o site Radar Online, o ator estaria radiante em sua nova casa desde que saiu da mansão que dividia com a esposa.

A propriedade é menor, quando comparada com o casarão que comprou com JLo, porém é decorada apenas com os gostos do astro e supri todos os seus caprichos. Custando cerca de 112 milhões de reais, possui cinco quartos, seis banheiros, sala de cinema, e é localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ele está muito feliz por ter uma nova casa que atende a ele e às suas necessidades muito melhor do que aquela que ele e J-Lo compraram juntos. É muito mais discreto em design e tem mais o estilo dele. E fica em um grande pedaço de terra, mais de meio acre, então ele tem bastante espaço para sair com total privacidade, disse uma fonte próxima a Affleck.