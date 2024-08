Biden planeja usar discurso em Convenção para passar bastão a Harris

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará o discurso principal na noite da segunda-feira, 19, na Convenção Nacional Democrata em Chicago, fazendo uma entrega simbólica de seu partido à vice-presidente Kamala Harris e defendendo o argumento de que, segundo ele, um retorno do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca seria "uma ameaça ao país".

Quatro semanas atrás, Biden encerrou sua candidatura à reeleição enquanto seu partido mergulhava em uma crise de confiança sobre suas chances contra o indicado republicano, após uma performance devastadora no debate de junho. Agora, Biden está prestes a receber uma calorosa recepção de muitas das mesmas figuras políticas que estavam ansiosas para que ele saísse da corrida.

Os assessores de Biden disseram que o presidente usará seus comentários para entregar o argumento de por que ele acredita que Harris deve substituí-lo e derrotar Trump, a quem ele diz ser uma ameaça à democracia. Biden também destacará algumas de suas conquistas populares antes de sair dos holofotes para Harris e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, assumirem o centro das atenções pelo resto da semana, segundo os assessores.

Biden foi recebido por cânticos de "Obrigado, Joe!" na quinta-feira quando apareceu com Harris em Maryland, e os assessores disseram que ele estava satisfeito com a consolidação no partido por trás de Harris. Biden endossou Harris minutos depois de terminar sua campanha, ajudando a orquestrar uma passagem quase sem emendas de sua operação política para sua vice-presidente e evitando uma luta contenciosa em Chicago sobre o futuro do partido.

Embora Biden não esteja mais no topo da chapa, sua influência será sentida em Chicago, embora em um papel muito menor do que se ele tivesse permanecido como o indicado. (Fonte: AP)