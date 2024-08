China se afastará de metas quantitativas e avançará na internacionalização do yuan

A China se afastará do foco em metas quantitativas e dará maior ênfase ao uso de ferramentas com base em preços, como taxas de juros, disse o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Pan Gongsheng, em uma entrevista exclusiva à Xinhua, principal plataforma de comunicação do país na quinta-feira, 15.

O país buscará avançar de forma constante e prudente na internacionalização do yuan e no desenvolvimento de centros financeiros internacionais para criar um ambiente de negócios mais amigável e inclusivo, prometeu o presidente do BC chinês.

O BC da China pretende melhorar a estrutura regulatória da política monetária e macroprudencial para manter a estabilidade do valor da moeda e do sistema financeiro do país. Pan afirmou que serão feitos esforços para aumentar a transparência e melhorar o mecanismo para prevenir e neutralizar riscos sistêmicos, fortalecendo o mercado financeiro e sua infraestrutura com o intuito de construir um sistema mais aberto e de padrão elevado.

O presidente do BC disse que o BC implementará uma política monetária de apoio e intensificará ajustes anticíclicos e intercíclicos para estabilizar as expectativas e ajudar a consolidar a tendência de recuperação econômica do país.

Em sua regulamentação da política monetária, o banco central concentrará esforços para atingir um equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre estabilização do crescimento e prevenção de riscos e entre demanda doméstica e condições externas, segundo Pan.

O presidente prometeu empenho para evitar o surgimento de riscos sistêmicos. O BC também buscará resolver riscos em áreas como dívida do governo local, imóveis e bancos de pequeno e médio porte, disse Pan.