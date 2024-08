Sam Smith elogia Iza após parceria em música: 'Inspirado com a força e a paixão dela'

Completando uma década de seu álbum de estreia, Sam Smith resolveu presentear os fãs brasileiros com uma regravação feita em parceria com uma das artistas pop brasileiras com mais destaque no cenário musical, a cantora Iza.

"Meus fãs brasileiros são alguns dos mais apaixonados, e sempre foi uma alegria visitá-los e me apresentar para eles. Fico inspirado com a força e a paixão que Iza trouxe ao longo de sua trajetória e como ela dá voz à sua comunidade", disse o cantor em comunicado. "É especial colaborar com alguém que assistiu à minha primeira apresentação no Brasil e começou sua carreira cantando minhas músicas no YouTube", continuou.

No início de sua carreira na música, ela gravava versões cover de artistas, entre eles, o britânico. Em resposta ao elogio do cantor, Iza contou como estava emocionada por realizar essa parceria. "É muito especial ver uma ação como essa acontecer para celebrar os 10 anos de In The Lonely Hour. É uma demonstração poderosa de como a música tem o poder global de conectar as pessoas de maneiras tão diversas. Estou muito emocionada!", disse Iza também em comunicado.

Lançado em 2014, In the Lonely Hour foi a estreia de Sam na indústria musical e o primeiro de muitos marcos de sua carreira. Vencedor do Grammy, certificado como 6x Platina pela RIAA, tornou-se o álbum de estreia mais vendido da década. Além de Lay Me Down, disco inclui sucessos como Stay with Me, Im Not the Only One.