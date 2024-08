Ouro renova recorde acima de US$ 2.500 com expectativa de corte de juros nos EUA

O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 16, impulsionado pelas expectativas de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) e pelas preocupações com tensões geopolíticas. O metal precioso chegou a bater um novo recorde na sessão, ao ficar acima de US$ 2.500,00 por onça-troy.

O ouro para dezembro fechou em alta de 1,82%, a US$ 2.537,80 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na máxima, o contrato tocou US$ 2.538,70.

Segundo a Allegiance Gold, os últimos dados divulgados pelos Estados Unidos são um bom argumento para o banco central americano realizar cortes das taxas de juros no próximo mês, o que aumenta a busca dos investidores pelo metal.

Nesta sexta-feira, o Departamento de Comércio dos EUA publicou uma queda expressiva de construções de moradias iniciadas. Custos mais baixos de financiamento são positivos para o ouro, segundo o ING. Além disso, o banco holandês sugere que as eleições americanas e as tensões geopolíticas na Ucrânia e no Oriente Médio devem manter o ouro em alta. "Juntamente com as tensões entre os EUA e a China, sugerem que a demanda por refúgio seguro continuará a dar suporte aos preços do ouro no curto a médio prazo", avaliaram analistas do banco.

Vários bancos da China receberam do Banco Central novas quotas de importação do metal, o que deve renovar a demanda pelo ouro, segundo informações de fontes não identificadas citadas pela agência de notícias Reuters. A concessão de novas quotas, que visam controlar a entrada do metal no país, foi retomada após uma pausa de dois meses, segundo a agência de notícias. As fortes compras pela China têm sido um fator importante de suporte para a valorização do metal.

*Com informações da Dow Jones Newswires