Paula Burlamaqui surge usando muletas após cirurgia no quadril

Paula Burlamaqui usou as redes sociais na última quinta-feira, dia 15, para atualizar o estado de saúde após realizar a cirurgia no quadril.

A atriz apareceu andando pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, com a ajuda de muletas. No vídeo, disse:

- Fazendo um treinamento de andar de muleta aqui para poder ter alta e ir para casa. Ela mandou eu colocar a perna direita [na frente] que foi operada, e depois a perna esquerda. Está fácil, né, doutora?