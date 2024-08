Parlamento da Tailândia elege filha de ex-presidente como nova primeira-ministra do país

O parlamento da Tailândia elegeu nesta sexta-feira, 16, Paetongtarn Shinawatra, a filha mais nova do ex-presidente Thaksin Shinawatra, como primeira-ministra.

Ela é a terceira da família Shinawatra a assumir o poder no país, depois do pai - que foi deposto por um golpe antes de retornar do exílio - e da tia, Yingluck Shinawatra, que está exilada. Paetongtarn também é a segunda mulher a ocupar o cargo depois da tia e, aos 37 anos, é a primeira-ministra mais jovem do país.

Como candidata única, foi eleita com 319 votos a favor, 145 contra e 27 abstenções. O processo, em que os deputados votaram publicamente um a um, durou quase uma hora. Paetongtarn é o líder do partido no poder, Pheu Thai. Ainda não há data para sua posse.

O último primeiro-ministro foi demitido pelo Tribunal Constitucional há dois dias por violação ética. O pai de Paetongtarn é um dos políticos mais populares e polêmicos do país e foi deposto por um golpe militar em 2006. Ele é considerado o líder de fato do partido Pheu Thai.

Paetongtarn Shinawatra entrou na política em 2021, quando o partido anunciou que lideraria um comitê consultivo sobre inclusão. Ela assumiu a liderança do Pheu Thai no ano passado, depois de ser nomeada como uma das três candidatas a primeiro-ministro antes das eleições. Fonte: Associated Press.