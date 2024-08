Leite rebate Lula e diz que povo gaúcho não é ingrato, mas é seu dever demandar do governo

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), rebateu a reclamação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o tucano "nunca está contente". O gestor municipal disse que a população gaúcha não é ingrata, mas que é de sua responsabilidade demandar do governo federal.

"Temos essa característica de demandar muito, mas o povo gaúcho não é mal agradecido, não é ingrato. O povo gaúcho agradece todo apoio que recebeu, que recebeu da sociedade brasileira e que recebeu do seu governo", disse Leite, durante anúncio da aceleração das obras do Minha Casa, Minha Vida, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 16.

Leite elencou que, nos últimos anos, "as dores que o Rio Grande do Sul sofreu", citando o atraso no pagamento de salário a servidores, a pandemia da covid-19, a seca em 2023 e as enchentes no começo deste ano. "São recorrentes os episódios que dificultam a prosperidade no nosso Estado", disse.

"Agradecemos o apoio que são alcançados, mas também sabemos o que é de direito da nossa população, do nosso Estado", rebateu. "Quando a gente demanda, não se trata de algo pessoal, se trata da demanda." Segundo ele, seu cargo é como um "porta-voz" da população.

Ao agradecer o apoio dado pelo governo federal, o governador pontuou também que ainda há muita burocracia que inviabiliza que os recursos cheguem à ponta.

Na manhã desta sexta-feira, Lula reclamou da distância que o governador mantém do governo federal no processo de reconstrução do Estado depois da destruição causada pelas enchentes. O petista disse que Leite "nunca está contente". A declaração foi dada em entrevista à Rádio Gaúcha, a qual Leite disse ter assistido.

O tucano tenta se equilibrar entre a necessidade de obter recursos da União para reconstruir o Estado e não se aproximar de Lula a ponto de incomodar o eleitorado antipetista, que é numeroso no Rio Grande do Sul.

"Eu às vezes fico incomodado porque o governador nunca está contente com as coisas. O governador deveria um dia me agradecer. Dizer Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim", declarou o petista.