Maioria dos países está no caminho de convergência da inflação, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta sexta-feira que a maioria dos países está no caminho de convergência da inflação. "Quando vemos a inflação global por países, eu acho que os países estão no caminho para a convergência da inflação, mas começamos a ter algumas histórias diferentes", observou durante o Barclays Day, promovido pelo Banco Barclays, em São Paulo.

Como exemplo, ele citou a Austrália e o Canadá. "Em alguns outros lugares você começa a ter uma diferença. Então, a sincronização que tínhamos na política monetária está diminuindo um pouco", avaliou.

Campos Neto lembrou que a sincronização foi muito alta na entrada da pandemia, mas que agora se começa a ver uma despedida na sincronização da política monetária. "E isso tem muitos impactos, um deles, eu acho, é a volatilidade alta nos mercados. E nós estamos vendo alguns deles", disse, mencionando que começa a haver uma história diferente em termos da convergência nos países emergentes e citando a Colômbia.

O presidente do BC também apontou o Japão como um lugar "sempre interessante". Ele descreveu que, em reuniões de banqueiros centrais, há uma preocupação com o aumento da inflação, mas que as autoridades do país asiático sempre celebravam. "Quando a inflação está maior, são sempre os únicos com cara feliz na sala o tempo todo."