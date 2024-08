Campos Neto diz que BC está 'muito incomodado' com a desancoragem das expectativas

O Banco Central continua "muito incomodado" pelo fato de as expectativas de inflação do mercado continuarem acima da meta, afirmou nesta sexta-feira, 16, o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Ele garantiu que a desancoragem está sendo observada "muito de perto", especialmente no que diz respeito às projeções mais longas.

"Acho que comunicamos que o Banco Central está muito incomodado pelo fato de que as expectativas estão desancoradas", disse Campos Neto, em um evento organizado pelo Barclays, em São Paulo. "Mesmo com a comunicação sendo transparente sobre o que tentamos fazer, ainda vemos uma parte, especialmente no prazo mais longo, que não voltou à meta."

Ele repetiu que, na última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), foi definido que o BC não daria um guidance explícito sobre os seus próximos passos. Em vez disso, optou-se por adotar uma postura dependente dos dados, afirmou o presidente da autoridade monetária.

Sobre a inflação no Brasil, Campos Neto disse que a expectativa é de números menores nas próximas leituras do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que deve levar a taxa acumulada em 12 meses de 4,5% para um nível mais próximo de 4%.

Ele reconheceu, no entanto, que há alguns "sinais que nos preocupam um pouco" na inflação de serviços, na margem, especialmente no que se relaciona ao mercado de trabalho.