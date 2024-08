Lula defende Leite em evento no RS, após reclamar do governador em entrevista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), após o gestor estadual sofrer vaias em evento do governo federal de anúncio da aceleração das obras do Minha Casa, Minha Vida, no Estado nesta sexta-feira, 16. Segundo Lula, não é "correto" deixar transparecer "divergências ideológicas".

A fala do Lula ocorreu de forma espontânea, antes do início oficial da cerimônia. O chefe do Executivo chegou ao palco com ministros e Leite e, logo, foi ao púlpito para fazer o pedido à população local.

"Estou no Rio Grande do Sul em uma visita institucional. sou presidente da República e o governador do Estado é convidado nosso para vir neste ato. Não é correto a gente, num ato institucional, ficar transparecendo divergências ideológicas nossas, que elas poderão começar depois que terminar esse ato", comentou Lula.

Lula, então, falou para que o público respeitasse Leite "como se estivesse uma pessoa visitando nossa casa". "É o nosso convidado, é o nosso governador e vai falar. Ele disputou uma eleição e ganhou. Lamentavelmente, é assim a vida", comentou.

O pedido de respeito ocorre após Lula ter reclamado da distância que o governador mantém do governo federal no processo de reconstrução do Estado depois da destruição causada pelas enchentes. A fala ocorreu em entrevista à Rádio Gaúcha. O petista disse que Leite "nunca está contente".

Leite tenta se equilibrar entre a necessidade de obter recursos da União para reconstruir o Estado e não se aproximar de Lula a ponto de incomodar o eleitorado antipetista, que é numeroso no Rio Grande do Sul.

"Eu às vezes fico incomodado porque o governador nunca está contente com as coisas. O governador deveria um dia me agradecer. Dizer Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim", declarou o petista.