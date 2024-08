Goolsbee, do Fed, evita sinal claro sobre juros em setembro, mas alerta contra aperto exagerado

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, evitou enviar sinais claro sobre o que pretende defender na próxima reunião de política monetária da instituição, em setembro. Em entrevista à NPR, Goolsbee explicou que avaliará indicadores econômicos que serão divulgados antes do encontro.

O dirigente, no entanto, argumentou que os juros não podem ficar apertados por um tempo longo demais, a ponto de enfraquecer a economia de maneira exagerada. "A inflação caiu bem e o desemprego está aumentando. O mercado de trabalho está esfriando e queremos estabilizá-lo em algo como pleno emprego", disse ele, que não vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Recessão

Austan Goolsbee também afirmou que alguns indicadores antecedentes estão enviando "sinais de alerta" de que uma recessão pode estar a caminho nos Estados Unidos, mas ponderou que também há indícios de resiliência na maior economia do planeta.

Na entrevista, Goolsbee citou o aumento da inadimplência no cartão de crédito e de grandes empresas como potencial indicativo de contração econômica no horizonte, bem como o avanço do desemprego.

"Por outro lado, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ainda está bem forte e há bolsões de força na economia", afirmou ele, ao lembrar que o PIB do 2º trimestre mostrou expansão mais firme do que se esperava.