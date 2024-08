'Alien: Romulus' é o maior acerto da franquia desde 'Aliens: O Resgate', de 1986

A primeira meia hora de Alien: Romulus, que chega neste final de semana aos cinemas, pode confundir. Um desavisado pode pensar que está assistindo a um filme da franquia errada - afinal, a fotografia de Galo Olivares e a direção do uruguaio Fede Alvarez se parecem muito com a de Blade Runner (1982). A história começa numa colônia de trabalho, em um futuro distópico, em que a escuridão tomou conta: não há esperança e androides se confundem com humanos.

É ali que vive Rain (Cailee Spaeny), uma jovem que sonha em fugir do mundo de trabalho forçado para encontrar uma nova casa. A oportunidade surge, enfim, quando ela e seu androide (David Jonsson) partem com amigos para uma missão que parece pouco arriscada: embarcar em uma nave à deriva e seguir viagem até o planeta-oásis.

Mas, ainda que pareça, Alien: Romulus não é Blade Runner - duas franquias, aliás, criadas pela mente de Ridley Scott. Acabam aqui as discussões existenciais sobre o futuro sem esperança e entramos na nave da qual não é possível escapar. Rain, o robô Andy e seus amigos pensam que a nave em que estão embarcando significa uma oportunidade. Mas, como é de praxe nos filmes da série Alien, não é assim que funciona: a nave é o berço do caos.

REFERÊNCIAS

Pode parecer mais do mesmo, principalmente para os que se lembram da história de O Oitavo Passageiro (1979), Aliens, O Resgate (1986) e até de filmes que imitam essas tramas, como Vida (2017). Mas, por mais que Alvarez realmente beba na fonte dos filmes originais, há algo de realmente criativo em seu filme: não só a estética da produção está preocupada em criar um ambiente opressor, que amplifica a escuridão, como a trama não tem pudores de divertir.

Dentro da nave, que é dividida em duas áreas chamadas de Remo e Romulus, xenomorfos aguardam o momento ideal para voltar à vida e atacar. Ignorantes da situação, os jovens desconhecem o problema que os cerca. Mas nós, espectadores, sabemos que cada passo é um passo em direção à morte. Alvarez, que já tinha mostrado habilidade nessa diversão mórbida em A Morte do Demônio (2013) e O Homem nas Trevas (2016), se diverte junto com o público.

Na superfície, Romulus não deixa de ser um filme de gato e rato, em que humanos e um androide tentam sobreviver enquanto criaturas se colocam no caminho. Mas, conforme avança, vira um jogo de gato e rato mais sofisticado: assim como a primeira meia hora ecoa Blade Runner, há pedaços de outros grandes filmes aqui e ali. Uma cena em que os personagens tentam passar por uma sala lotada de criaturas lembra o que Steven Spielberg fez em Jurassic Park (1993), por exemplo, quando as crianças tentam escapar do velociraptor.

Mas, mesmo no que não é exatamente original, Alvarez cria algo com sua própria identidade. Muito disso se deve a Spaeny: a atriz, que está no grande ano de sua carreira com Priscilla, Guerra Civil e agora Romulus, sabe administrar o peso de uma protagonista de Alien. É cedo para dizer que é tão boa quanto a Ripley da veterana Sigourney Weaver, mas chega perto. Sua atuação mescla determinação, medo e desespero, mesmo em cenas absurdas.

Absurdo, aliás, é algo de que Alvarez parece não ter medo. Ao lado do outro roteirista, Rodo Sayagues, ele sente um pouco, é verdade, os limites impostos por uma franquia como Alien, o que fica claro na meia hora final.

Ainda assim, Alien: Romulus é claramente o melhor filme da franquia desde Aliens: O Resgate, de 1986. Se afasta da bobagem cômica de Alien vs. Predador. Não quer criar universos de forma forçada, não quer ser um filme em função de uma mitologia. Quer contar uma boa história. E divertir.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.