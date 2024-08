Trump promete reduzir preços de energia à metade e critica políticas de Biden

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, prometeu reduzir os preços de energia e eletricidade à metade em até 12 meses e reiterou críticas às políticas de sustentabilidade do atual presidente americano, Joe Biden.

Em conferência de imprensa em Nova Jersey, Trump explicou que pretende baratear a energia por meio de medidas regulatórias e aproveitando a oferta crescente. "Temos mais 'ouro líquido' sob nosso solo do que qualquer outro lugar do mundo, inclusive a Arábia Saudita", disse, em uma referência ao petróleo.

O republicano disse que os democratas defendem políticas energéticas baseada em fontes alternativas, como o vento, semelhantes às medidas implementadas pela Alemanha, de acordo com ele. Trump avaliou que essas políticas ajudaram a derrubar a ex-chanceler alemã Angela Merkel.

"Toda a economia deles entrou em colapso e o novo governo deles está construindo centrais a carvão por todo o lado... Então porque é que estamos a seguir estes países que tentaram fazê-lo e falharam?", disse.

Trump também voltou a criticar o que ele considera um "mandato de veículos elétricos" que estaria substituindo automóveis tradicionais. O ex-presidente se gabou de ter recebido o apoio do CEO da Tesla, Elon Musk, mas reforçou as críticas aos elétricas. "Os elétricos são incríveis, mas as pessoas vão querer carros à gasolina", afirmou.

Medicare e Seguridade Social

O ex-presidente e candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que haverá um colapso do sistema de Seguridade Social americano se a vice-presidente Kamala Harris, candidata à presidência dos EUA pelo Partido Democrata, for eleita.

"Ela vai destruir o Medicare, a Seguridade Social", atacou Trump, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira em seu clube de golfe em New Jersey.

Em relação à Seguridade Social, Trump citou que o sistema poderá ficar sobrecarregado e ter um colapso ao permitir acesso dos imigrantes que roubam empregos dos norte-americanos.

O ex-presidente citou ainda que as taxas de hipotecas para aquisição de imóveis dobraram, triplicaram durante o governo democrata. Esse salto está "matando o sonho" da casa própria pelas novas gerações, disse ele.