Santos faz treino descontraído, Patati comemora boa fase e JP Chermont deve voltar contra Avaí

A liderança e a sequência de dez jogos sem derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro deixaram um clima leve no Santos, que realizou, nesta quinta-feira, mais um treino visando a partida com o Avaí, marcado para sábado, às 16h, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada. A atividade teve momentos de descontração causados pelo aniversário do volante Diego Pituca, que recebeu o famoso "trote" de seus companheiros de equipe.

O Santos está se apoiando em seu bom desempenho como mandante para disparar ainda mais na liderança da Série B. O time paulista tem 81,5% de aproveitamento atuando em casa, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, o que foi exaltado pelo atacante Weslley Patati.

"Jogar em casa é muito importante, ainda mais com o apoio da torcida. A torcida do Santos apoia a todo momento. Atuar na Vila é sempre especial para todos nós", disse o atacante, que marcou um dos gols na goleada sobre o Paysandu por 3 a 0, no último compromisso do time na Série B.

Patati vem recuperando a confiança do técnico Fábio Carille, após cair de produção durante o torneio e ser advertido por indisciplina. Ele teve um vídeo divulgado nas redes sociais no qual fez críticas à logística criada pelo clube. Passado o momento turbulento, o "Menino da Vila" voltou a ganhar confiança e vem sendo cotado para ser titular diante do Avaí.

"Feliz de poder ter uma sequência novamente e ajudado com o gol, meu segundo pelo Santos. Espero fazer mais e mais. Dei uma desabafada na hora do gol, acabou sendo muito importante para mim", completou.

Além da boa fase, o Santos teve mais uma boa notícia para o duelo de sábado. Nas imagens divulgadas pelo clube, o lateral JP Chermont aparece treinando normalmente e deve estar à disposição de Carille. Ele vinha sendo desfalque por causa de uma entorse no tornozelo.

Por outro lado, o Santos não terá Willian Bigode, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Com isso, um provável time tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Julio Furch.

O Santos é o líder da Série B, com 37 pontos, abrindo cinco de vantagem para o Sport, quinto colocado. Completam o G-4: Novorizontino (36), Mirassol (35) e América-MG (33).