Coreia do Sul: presidente expõe plano para buscar unificação com vizinha do Norte

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, propôs estabelecer um órgão consultivo em conjunto com a Coreia do Norte para discutir maneiras de aliviar a tensão e retomar a cooperação econômica entre os dois países.

Em discurso do Dia da Libertação Nacional, marcando o 79º aniversário da independência do governo colonial do Japão, Yoon disse que estava preparado para começar a cooperação política e econômica se a Coreia do Norte "der apenas um passo" em direção à desnuclearização.

"O diálogo e cooperação podem trazer progresso substancial nas relações intercoreanas. Peço às autoridades norte-coreanas que respondam à nossa proposta", conclamou o mandatário.

Yoon disse que é necessário buscar a unificação com base na liberdade, promovendo mudanças na mente do povo norte-coreano para a união seja desejada "ardentemente". No discurso, o mandatário sul-coreano afirmou que é importante coibir a falsa propaganda destinada a minar sociedades livres. "A geração de notícias falsas agora se tornou uma indústria em larga escala", pontuou.

Em cooperação com organizações não governamentais (ONGs) nacionais e estrangeiras, países simpatizantes e organizações internacionais, o dirigente afirmou que fará o necessário para que os abusos dos direitos humanos da Coreia do Norte sejam mais amplamente conhecidos. "Vamos pressionar por uma Conferência Internacional sobre os Direitos Humanos da Coreia do Norte e expandir o discurso sobre os direitos humanos norte-coreanos em todas as direções", afirmou.

Yoon declarou ainda que buscará garantir que as empresas possam desempenhar seu potencial máximo sob os princípios de mercado liderados pelo setor privado, criando muitos empregos de qualidade.