Matthew Perry: polícia de Los Angeles determina prisão de pessoa relacionada com morte do ator

A polícia de Los Angeles prendeu uma pessoa relacionada com a morte do ator Matthew Perry, de acordo com informações do New York Times. Sem divulgar detalhes do indivíduo ou das causas da prisão, as autoridades anunciaram que uma declaração pública será feita ainda nesta quinta, dia 15. Perry, conhecido mundialmente por seu papel na série Friends, morreu em outubro de 2023.

A investigação em torno da morte de Perry pretende descobrir a fonte da ketamina usada pelo ator. Como reportado anteriormente, Perry fazia uso da substância em níveis baixos, em um tratamento de infusão, mas a autópsia determinou que a alta quantidade de ketamina encontrada em seu corpo não pode ter sido da sua última sessão, realizada mais de uma semana antes da morte. De acordo com o resultado da autópsia, a quantidade da substância em seu corpo era equivalente à utilizada para uma anestesia geral.

Matthew Perry morreu aos 54 anos, no dia 28 de outubro de 2023, em sua casa em Los Angeles. O ator foi encontrado inconsciente em sua banheira de hidromassagem, e a causa foi relacionada ao efeitos do uso de ketamina combinada a outros fatores, como afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina - medicamento que era usado para tratar seu quadro de depressão e ansiedade.

A prisão de indivíduos responsáveis por fornecer as drogas que resultam em morte - principalmente em casos de alta divulgação, como Perry - não é incomum. Nos casos do cantor Michael Jackson e do ator Michael K. Williams, por exemplo, vários indivíduos foram presos pelo fornecimento de drogas ilícitas.

Conhecido por interpretar Chandler Bing em Friends, série eternizada na cultura pop mundial, Matthew Perry também estrelou 17 Outra Vez (2009), Meu Vizinho Mafioso (2000), Barrados no Baile (1990-2000), entre outros.