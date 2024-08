Taxas futuras de juros operam em alta e vão às máxima após dados fortes nos EUA

As taxas de juros negociadas no mercado futuro brasileiro operam em alta nesta quinta-feira, 15, e renovaram máximas em toda a extensão da curva depois da divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos que mostraram a economia norte-americana ainda aquecida.

As vendas no varejo do país subiram 1% em julho, enquanto a estimativa média do mercado era de um crescimento de 0,3%. Os pedidos de auxílio-desemprego na última semana somaram 227 mil, menos que os 233 mil estimados pelos analistas.

Em resposta aos resultados, os juros dos Treasuries renovaram máximas, que contaminaram as taxas por aqui.

Às 9h37, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,780%, ante 10,753% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2026 projetava 11,525%, contra 11,411% de ontem. A taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 11,49%, de 11,35%. E a de janeiro de 2029 era de 11,52%, de 11,399%.