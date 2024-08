Bolsas da Europa operam em alta modesta, após PIB britânico e à espera de dados dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/08/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores digerem dados de crescimento do Reino Unido e aguardam uma série de indicadores de atividade econômica dos EUA.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,20%, a 505,13 pontos.

Mais cedo, foi divulgado que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro, em linha com as expectativas. Apenas em junho, a produção industrial britânica aumentou 0,8%, mais que o previsto.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para os EUA, onde serão publicados números de varejo, indústria e do mercado de trabalho. Nos últimos dias, leituras benignas da inflação americana consolidaram expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) cortará juros pela primeira vez em quatro anos e meio, na reunião de política monetária de setembro.

Também no radar, a China teve desempenho melhor do que o esperado em termos de vendas no varejo em julho, mas decepcionou com sua produção industrial.

Às 6h26 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,10%, a de Paris avançava 0,08%, a de Frankfurt ganhava 0,36% e a de Madri tinha alta de 0,23%. Na contramão, a de Lisboa caía 0,11%. A de Milão está fechada hoje devido a um feriado na Itália.

Contato: sergio.caldas@estadao.com