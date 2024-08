Inter vira sobre o Juventude em jogo atrasado do Brasileirão e volta a vencer após 12 jogos

Foi com emoção que o Internacional encerrou seu longo jejum de 12 partidas sem vencer na temporada. Com direito a dois pênaltis perdidos, o time da capital gaúcha conseguiu a virada por 2 a 1, diante do Juventude, nesta quarta-feira, no Beira Rio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi remarcado por causa da tragédia que atingiu o estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre.

A partida marcou o reencontro do técnico Roger Machado com o Juventude. Ele deixou o clube de Caxias do Sul com boa campanha - inclusive eliminando o próprio Internacional da Copa do Brasil - aceitando a oferta do time da capital gaúcha, em que já fez cinco jogos e não venceu nenhuma, além de ser eliminado na Copa Sul-Americana. Por ironia do destino, sua primeira vitória foi em cima do seu ex-clube.

A última vitória colorada havia sido em junho, no GreNal, por 1 a 0. De lá para cá, acumulou cinco derrotas e sete empates, sendo eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O time se apega aos jogos remarcados para sair da situação dramática que vive na tabela. Com os três pontos, conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, chegando a 25 pontos, em 12º lugar, e ainda tem quatro jogos remarcados. Com a mesma pontuação, o Juventude aparece logo abaixo, em 13º, devido ao saldo de gols (4 a -1), e também conta com um jogo a menos na tabela.

Pressionado, o Internacional buscou pressionar nos minutos iniciais. Chegou a pedir pênalti em Wesley, em dividida com o goleiro Gabriel. O atacante deixou o campo logo depois. Apesar do volume imposto, os donos da casa tinham dificuldade para criar situações de perigo.

A melhor delas saiu em um pênalti, aos 23 minutos, mas Enner Valencia teve o chute 'telegrafado' e defendido pelo goleiro do Juventude. O lance desestabilizou a equipe, que não conseguiu se encontrar dentro de campo. O castigo veio nos acréscimos. Na primeira grande chegada, Nenê aproveitou o cruzamento de Gabriel Inocêncio e, de primeira, abriu o marcador para os visitantes, aos 48.

O Internacional voltou para o segundo tempo sem Enner Valencia, substituído por Alario. E não demorou muito para empatar a partida. Thiago Maia aproveitou a desatenção da defesa do Juventude, roubou a bola de Lucas Barbosa dentro da área e deixou tudo igual aos 11.

Desta vez, quem sentiu o baque foram os visitantes, que já não conseguiam explorar os contra-ataques e sofria com as investidas dos donos da casa, que ganharam fôlego na partida. De tanto pressionar, o Internacional conseguiu mais um pênalti, quando a bola bateu na mão de Alan Ruschel. O estreante Bruno Tabata foi para a cobrança, parou em Gabriel, mas pegou o rebote para encerrar o jejum de 12 jogos.

O Internacional volta a campo no domingo, às 16 horas, diante do Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Mais tarde, às 18h30, o Juventude encara o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Ambos pela 23ª rodada.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 JUVENTUDE

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabéi; Rômulo, Thiago Maia (Fernando), Gabriel Carvalho, Wesley (Gustavo Prado) (Ricardo Mathias) e Bruno Tabata; Enner Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

JUVENTUDE - Gabriel; Ewerthon (Gabriel Inocêncio), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luís Oyama, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Diego Gonçalves), Erick e Carrillo (Marcelinho). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Nenê, aos 48 minutos do primeiro tempo. Thiago Maia, aos 11, Bruno Tabata, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Gomes e Ricardo Mathias (Internacional); Lucas Barbosa, Jadsom, Zé Marcos e Nenê (Juventude).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA - Não divulgado.

PÚBLICO - 11.920 torcedores.

LOCAL - Beira Rio, em Porto Alegre (RS).