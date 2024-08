Lula diz que conversou com Colômbia para ver se encontram 'saída política para Venezuela'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que conversou na tarde desta quarta-feira, 14, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para falar sobre as eleições na Venezuela. Segundo ele, o telefonema foi para ver uma solução para o país vizinho.

A conversa com Petro foi usada como justificativa para o atraso do presidente na reunião com a indústria farmacêutica para anúncio de investimentos, nesta tarde. "Peço desculpas a vocês que eu demorei porque estava em uma ligação com a Colômbia para a gente ver se a gente encontra uma solução democrática para aquele país Venezuela", disse no evento.

Inicialmente, a articulação envolvia também o México, mas o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, disse na terça-feira, 13, que suspenderia as conversas até a autoridade eleitoral venezuelana se pronunciar sobre as atas de urna.