Tragédia da VoePass: TCU decide fiscalizar normas e procedimentos de segurança da Anac

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira, 14, que será realizada uma auditoria na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a partir da tragédia da VoePass na última semana.

A Corte diz que vai verificar as "atribuições normativas e regulatórias" do órgão regulador. A iniciativa é do vice-presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo.

Será feita uma fiscalização para verificar se a Agência tem cumprido adequadamente as atribuições e identificar eventuais pontos de melhoria nos processos de regulamentação e fiscalização.

Também serão avaliadas as normas da Agência para execução de reparos em aeronaves e os procedimentos de fiscalização da Anac sobre as empresas responsáveis pela manutenção de aviões.