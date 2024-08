Corinthians admite dívida com Cuiabá referente à compra do volante Raniele

O Corinthians continua na luta contra os problemas financeiros que vem tumultuando o ambiente durante a temporada. O clube confirmou nesta quarta-feira que atrasou o pagamento de uma parcela ao Cuiabá referente à contratação do volante Raniele. No entanto, evitou estipular um prazo para a quitação da dívida e garantiu arcar com os custos "o mais breve possível".

Para adquirir os 60% dos direitos econômicos junto ao Cuiabá, o Corinthians dividiu o pagamento em quatro parcelas e atrasou a que seria quitada em julho. O valor total do negócio gira na casa dos R$ 13,4 milhões.

Apesar do atraso, o Cuiabá não se pronunciou oficialmente sobre o caso e o trata internamente. O time do Mato Grosso, inclusive, já teria cobrado do Corinthians o pagamento da parcela em atraso.

Ao mesmo tempo que tenta solucionar os seus problemas fora das quatro linhas, o Corinthians trata como prioridade deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Há quatro jogos sem vencer, o time paulista ocupa a 17ª posição, com os mesmos 21 pontos do Vitória, em 16º.

O próximo desafio é diante do Fluminense no sábado, às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada, em confronto direto contra o rebaixamento. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz prometeu colocar em campo o que tem de melhor, já que poupou boa parte do time na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana.

Quem colocou um 'problema bom' para o treinador foi o atacante Talles Magno, que já marcou dois gols com a camisa do Corinthians e vem despontando na briga por uma vaga entre os titulares. Não seria nenhuma surpresa se já iniciasse o duelo contra o Fluminense. Ele, inclusive, será apresentado oficialmente nesta quinta-feira.

Talles Magno pode assumir a vaga de Ángel Romero, que desfalcou o clube na última terça-feira por causa de um desconforto muscular. Ele será avaliado e, caso não tenha condições, dará lugar ao recém-contrato. A expectativa, no entanto, é que a equipe seja bem similar daquela que entrou em campo pelo Brasileirão.