São Paulo descarta lesão e Erick pode retornar no clássico com Palmeiras

O técnico são-paulino Luis Zubeldía recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. O atacante Erick, que ficou no Brasil para realizar exames por causa de um incômodo na parte anterior da coxa direita, não teve constatada lesão muscular. Assim, a tendência é que esteja em condições de enfrentar o Palmeiras, no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como ficou fora da lista de convocados para o duelo com o Nacional, no Uruguai, nesta quinta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o treinador convocou o meia Rodriguinho para a partida.

Além de Erick, permaneceram no Brasil o lateral Igor Vinicius, que vem sendo preservado por causa do excesso de jogos, e o meia Galoppo. Ambos devem estar à disposição para o clássico com o Palmeiras, diferente do atacante Juan, que está de saída do clube. Ele foi contratado pelo Southampton, mas deve atuar, neste primeiro momento, pelo Göztepe, da Turquia.

Já no Uruguai, a delegação do São Paulo foi recebida com festa por alguns torcedores que acompanharam o clube em Montevidéu. Os jogadores pararam para dar autógrafos e tirar fotos com os fãs.

O São Paulo enfrentará o Nacional com o que tem de melhor no momento. A expectativa é que entre em campo com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.

O São Paulo chegou às oitavas de final com a melhor campanha do Grupo B, tendo os mesmos 13 pontos do Talleres, da Argentina. O Nacional foi o vice-líder do Grupo H, com dez, atrás do River Plate, com 16.