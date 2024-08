Astronauta faz registro de formação da aurora boreal

Integrante da Expedição 70 da Estação Espacial Internacional (ISS), o astronauta Matthew Dominick está na missão SpaceX Crew-8 da Nasa como engenheiro de voo a bordo do laboratório orbital e fez registros impressionantes da aurora boreal, tanto em vídeo como em foto.

As postagens feitas por Dominick no X (antigo Twitter) nos últimos dias logo viralizaram. O vídeo, por exemplo, foi publicado, em formato timelapse e mostra a formação da aurora boreal sobre o polo norte da Terra. Também é possível notar a Lua se pondo e o Sol nascendo no registro.

As auroras boreais retratadas por Matthew Dominick são resultado de explosões de raios solares que ocorreram nos últimos dias. A Terra presenciou uma tempestade geomagnética, formando auroras em latitudes mais baixas que o usual. Apesar de provocar muita beleza, esse fenômeno pode interferir em satélites, GPS e transmissões de rádio.

O astronauta também havia compartilhado, no dia anterior, outro registro da aurora boreal, contando sobre o momento em que se preparou rapidamente para fazer a fotografia.

"A lua caminha em direção ao horizonte para se pôr entre auroras vermelhas e verdes? Eu estava configurado em uma janela diferente e vi isso através de outra janela. Fiz uma câmera rápida, montagem de câmera e desmontagem e configuração da cobertura. Me senti muito sortudo por tirar essa foto", escreveu.

Se tudo ocorrer como esperado, a missão da qual Matthew Dominick faz parte deve retornar à Terra em setembro.