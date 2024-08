Premier League lançará página para explicar decisões do árbitro em tempo real

As decisões da arbitragem no futebol são motivo de polêmica em quase todas as ligas do mundo. Visando aproximar a torcida das decisões tomadas dentro de campo, a Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, anunciou o lançamento de uma página oficial para fazer as análises em tempo real da atuação dos árbitros nos jogos da competição.

O chamado Premier League Match Centre funcionará na rede social X (antigo Twitter) e contará com a participação de especialistas do Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), órgão responsável pela arbitragem de jogos do futebol profissional inglês.

Segundo a Premier League, a página trará explicações factuais sobre as decisões de arbitragem em campo, incluindo aquelas tomadas pelo VAR. "Emitiremos atualizações quase em tempo real sobre questões operacionais de todas as partidas, incluindo esclarecimentos sobre arbitragem e VAR. Esta conta está aberta para todos os torcedores seguirem com o objetivo de aumentar a transparência em torno do VAR e da arbitragem na Premier League", diz o comunicado.

Os especialistas que farão as explicações na página terão acesso a todo material que é usado pela central de arbitragem da liga, localizada em Stockley Park, um complexo administrativo em Londres. De lá, é possível acessar imagens e áudio em tempo real de todas os 20 estádios que sediam os jogos do Campeonato Inglês e às transmissões em canais licenciados ao redor do mundo.

É comum acompanhar nas redes sociais reclamações ou pedidos de melhoria por parte da torcida inglês em relação a sua arbitragem, principalmente com o foco no VAR. Um dos pontos levantados pelos torcedores é a baixa participação da arbitragem de vídeo em lances que deveria atuar para corrigir decisões tomadas pelo árbitro de campo.

Nas redes sociais, os internautas se mostraram ansiosos para o início do uso da ferramenta e não deixaram de provocar a iniciativa da liga. "Mal posso esperar pelas atualizações do mau uso do VAR e os pedidos de desculpa", disse uma das contas. "Pelo menos a incompetência vai nos entreter", exclamou outro.