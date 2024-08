Em debate do 'Estadão', Marçal mostra dúvida sobre valor da tarifa do transporte em SP

O candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) mostrou dúvidas sobre o preço da tarifa do transporte público da cidade no debate promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), nesta quarta-feira, 14.

"A tarifa está congelada há alguns anos em R$ 4,40, é isso? E esse é um problema na cidade hoje porque a coisa mais inteligente para resolver isso é capitalizar o empreendedorismo na cidade", disse Marçal.