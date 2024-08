Marina reclama de não ter ido ao 1º debate; 'culpa não foi minha' diz Datena

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) brincou com a reclamação da candidata Marina Helena (Novo) sobre ela não ter participado do debate com os candidatos promovido pela Band. "Não sei se foi para beneficiar alguém", disse ela, enquanto debatia com Datena, que foi apresentador na cada durante muitos anos. "A culpa não foi minha", respondeu o adversário.

Foi um dos poucos momentos bons do candidato, que durante o debate promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), nesta quarta-feira, 14, deslizou em vários momentos, deixando o tempo esgotar sem fazer perguntas e se perdendo em temas.