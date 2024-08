Debate do Estadão: marqueteiros dos candidatos acompanham o debate praticamente lado a lado

Duda Lima, responsável pela campanha de Nunes, Felipe Soutello, que está com Datena, e Pedro Simões, estrategista de Tabata, estão sentados próximo ao palco, mas ainda não tiveram a oportunidade de conversar com os respectivos candidatos desde o início do debate, nesta quarta-feira, 14.

Vice de Nunes, Mello Araújo também está presente, assim como Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, e que apoia a reeleição do emedebista.

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo se encontram nesta quarta, para debater suas propostas para o futuro da capital paulista. Promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), o debate eleitoral conta com a presença de seis candidatos: o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), o empresário Pablo Marçal (PRTB) e a economista Marina Helena (Novo).