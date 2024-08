Em debate do Estadão, Marina Helena tenta tomar voto bolsonarista de Nunes ao falar de educação

O prefeito e candidato a reeleição Ricardo Nunes (MDB) e a candidata do Novo à prefeitura de São Paulo, Marina Helena, ensaiaram uma dobradinha no começo do debate promovido pelo Estadão nesta quarta-feira falando sobre educação. Ao longo das respostas, porém, a candidata tentou tomar votos bolsonaristas do prefeito de São Paulo.

Ambos demonstraram concordância com a concessão de escolas para administração privada, em uma rede conveniada. Eles discordaram sobre o uso de celulares nas escolas, mas o maior atrito veio depois.

Marina Helena começou a pregar contra uma suposta "sexualização das crianças", tese não provada que mobiliza o bolsonarismo e os conservadores em geral.

"Chega das nossas crianças, na escola, aprendendo ideologia de gênero, aprendendo a ser comunista. O que a gente quer é trazer as melhores escolas particulares de São Paulo para administrar as escolas públicas. Porque elas custam menos e fazem muito melhor", disse a candidata do Novo. Ela também afirmou que há "loucuras da esquerda" dentro do governo Nunes.

O atual prefeito não entrou na polêmica e focou em aspectos da administração pública. "Essas coisas de ataque pessoal, essas agressividades não levam a nada", disse Nunes. O candidato a reeleição tenta obter os votos bolsonaristas sem ter sua popularidade prejudicada pela rejeição do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo.