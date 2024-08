Lula admite divergência no governo entre ala que defende gastos e a que pede responsabilidade

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, admitiu nesta quarta-feira, 14, uma divergência dentro do governo entre uma ala que está preocupada com a responsabilidade fiscal da gestão federal e outra que diz ser necessário fazer gastos. De acordo com Lula, quando há essa discussão, ele sempre pontua o quanto custa não fazer projetos no períodos adequados.

"Mesmo agora no governo, quando a gente senta para discutir, você tem o pessoal preocupado que a gente não consiga gastar o dinheiro que precisa e as pessoas que sabem que precisa gastar", disse Lula, durante sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, do novo ciclo da série Diálogos Capitais, promovido pela revista Carta Capital, nesta quarta-feira. "Os que não querem, também sabem que precisa gastar, mas têm responsabilidade em dizer para a sociedade que nós não temos tudo isso", pontuou o presidente.

Lula, então, disse "provocar" os ministros com a seguinte pergunta: "Quanto custa fazer tal coisa? Vamos nos perguntar quanto custa não fazer?"