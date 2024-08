Lucro do UBS atinge US$ 1,14 bilhão no 2º trimestre e supera expectativa

O UBS divulgou nesta quarta-feira, 14, que teve lucro líquido de US$ 1,14 bilhão no segundo trimestre de 2024, comparado a US$ 27,33 bilhões em igual período do ano passado, quando o banco suíço contabilizou ganhos de US$ 29 bilhões relacionados à aquisição do Credit Suisse.

O resultado não apenas marcou o segundo lucro trimestral consecutivo do UBS como veio bem acima da previsão dos analistas, de lucro de US$ 528 milhões, segundo consenso fornecido pelo próprio banco.

O UBS vem se desfazendo de ativos não estratégicos, fundindo diferentes entidades e cortando empregos, como parte de esforços para integrar o Credit Suisse, após o acordo de resgate do ano passado arquitetado por autoridades suíças.

O UBS disse que agora espera encerrar 2024 com economia bruta acumulada referente ao acordo do Credit Suisse de US$ 7 bilhões, dentro de uma meta de US$ 13 bilhões até 2026, em comparação a 2022. Anteriormente, o objetivo era gerar economias de US$ 6,5 bilhões até o fim do ano.

Considerando-se o resultado subjacente, o UBS registrou lucro antes de impostos de US$ 2,06 bilhões no segundo trimestre, também bem acima do consenso, de US$ 1,61 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.