Primeiro-ministro do Japão anuncia que não buscará novo mandato em setembro

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou nesta quarta-feira que não buscará obter um novo mandato, no mês que vem. Em entrevista coletiva, o premiê disse que não disputará a reeleição para líder do Partido Liberal Democrata (PLD), que controla o Parlamento japonês e indica o primeiro-ministro.

Entre os possíveis sucessores de Kishida, estão nomes como os de Taro Kono, Toshimitsu Motegi e Shinjiro Koizumi. Nenhum deles, porém, deverá promover mudanças fundamentais nas políticas do governo.

A aliança militar com os Estados Unidos e o recente aumento dos investimentos em Defesa deverão ser mantidos. Mas o novo líder poderá ajudar o PLD a melhorar as perspectivas para as eleições nacionais do ano que vem.

Kishida tem 67 anos e assumiu como primeiro-ministro em setembro de 2021. Sua atuação foi marcada pelo estreitamento das relações com os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

O premiê, no entanto, teve a popularidade abalada por casos de corrupção e pela inflação alta.

*Com informações de Dow Jones Newswires