Corinthians faz dois em 15 minutos, segura pressão e bate Red Bull Bragantino na Sul-Americana

O Corinthians bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 nesta terça-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). A Conmebol exige capacidade mínima de 20 mil torcedores nesta fase, mas o público menor que 12 mil pessoas caberia até mesmo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Dominante no primeiro tempo, a equipe de Ramón Díaz precisou de 15 minutos para abrir e ampliar o placar. Pedro Caixinha respondeu no segundo tempo, mas não foi o suficiente para virar.

O time corintiano, mesmo priorizando a fuga do Z-4 no Brasileirão, mostrou um bom futebol na primeira etapa. Mesmo com um ataque que nunca havia jogado junto, a equipe conseguiu ser eficiente como não era há tempos, inclusive antes da temporada 2024. Foi preciso de pouco para conseguir marcar e abrir vantagem.

Do outro lado, Pedro Caixinha soube o que fazer para manter o Red Bull Bragantino vivo na briga pela vaga nas quartas de final. Embora derrotada nesta terça, a equipe vai à Neo Química Arena, na próxima semana, ainda com gana de buscar a classificação. E tem condições para isso.

As equipes ainda se estudavam no começo do primeiro tempo, quando o Corinthians aproveitou um momento de desorganização do adversário. Talles Magno encontrou Pedro Raul desmarcado já dentro da área. O centroavante chutou cruzado, e Giovane desviou para o gol. O lance contrasta com o visto no ataque corintiano que recebe e perde muitas chances na temporada.

Um gol cedo e com participação de todo trio ofensivo poderia ser combustível para mudar nos próximos jogos. E foi. O Corinthians manteve a marcação alta, e Matheus Bidu recuperou a posse. Ele cruzou para Pedro Raul, que novamente fez a função de garçom, mas, desta vez, para Thalles Magno. O reforço corintiano, então, só precisou tirar do goleiro Fabrício para ampliar. Foi o segundo gol dele em dois jogos com a camisa do Corinthians.

A última vez que a equipe havia conseguido uma vantagem por dois gols tinha sido contra o Atlético-GO, pela 8ª rodada do Brasileirão, há dois meses. Na ocasião, o time cedeu o empate. Pedro Raul teve duas chances de quebrar mais um tabu, o de quatro meses sem marcar, mas parou no goleiro Fabrício e, quando o driblou, no zagueiro Eduardo.

No lado do Bragantino, o time ficou dependente de avanços individuais de Helinho ou Mosquera, mas sem sucesso. Sasha e Jhon Jhon chegaram a finalizar, mas a defesa do Corinthians terminou tranquila o primeiro tempo.

O técnico Pedro Caixinha precisou mudar e voltou do intervalo com Thiago Borba, além da troca de Mosquera por Vinicinho. Montado com três zagueiros, o Red Bull Bragantino pôde lançar o restante do time para o ataque. Sasha chegou a ter uma boa chance, mas estava impedido, além de Hugo ter feito bela defesa.

Com tanta pressão, o time "da casa" conseguiu descontar. Vinicinho carregou pela esquerda e cruzou. O zagueiro Gustavo Henrique teve azar e não conseguiu cortar. A forte presença do time de Bragança Paulista no ataque foi recompensada, com a bola sobrando para Helinho. O camisa 11 tinha o gol aberto na sua frente e descontou.

Foi a vez de Ramón Díaz responder. Ele chamou André Ramalho para tentar se proteger ainda mais. Sem querer apenas se fechar, o Corinthians também buscou jogar no campo ofensivo. Isso mais esfriou os ataques do Bragantino do que foi proveitoso para os corintianos.

No fim da partida, até mesmo o goleiro Fabrício foi à área em busca do gol de empate. Desta vez, a superlotação bragantina na área de ataque não teve efeito. O Corinthians pôde comemorar mais uma vitória, ainda que o adversário ainda esteja vivo.

O Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza, desta vez no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada do Brasileirão, no sábado, às 18h30 (horário de Brasília). Já o Corinthians tem confronto direto na fuga da zona de rebaixamento contra o Fluminense, no Maracanã, também no sábado, mas às 21h.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 x 2 CORINTHIANS

RED BULL BRAGANTINO - Fabrício; Nathan Mendes (Thiago Borbas), Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Jadsom (Gustavinho), Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln); Helinho (Vitinho), Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres, Cacá, Gustavo Henrique; Matheuzinho, Raniele (Ryan), Charles (André Ramalho) e Matheus Bidu; Giovane (Pedro Henrique), Talles Magno (Garro) e Pedro Raul (Matheus Araújo). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Giovane, aos 6, e Thalles Magno, aos 13 minutos do primeiro tempo; Helinho, aos 10 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Charles e Garro (Corinthians) e Jadsom (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Felipe González (CHI).

PÚBLICO - 11.674 torcedores.

RENDA - R$ 1.190.475,00.

LOCAL - Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).