Homem é preso por estupro ao ir à delegacia prestar depoimento e ser reconhecido por vítima

Um homem de 47 anos foi preso por estuprar uma adolescente de 15 anos, após ela reconhecê-lo enquanto ele prestava depoimento de outro crime. Segundo a Polícia Civil de Goiás, as características descritas pela adolescente eram "idênticas" ao do homem.

O homem ofereceu ajuda para a adolescente que estava nas proximidades da BR-153 querendo voltar para a cidade de Novo Gama (GO). Ele disse que pagaria um transporte por aplicativo para a adolescente retornar à cidade, mas, em seguida, conduziu a adolescente para um matagal, onde a estuprou.

Após o crime, no mesmo dia, ele compareceu na delegacia para ser ouvido em outro procedimento, só que como testemunha. Enquanto isso, a adolescente foi levado por uma pessoa para o DP para relatar o estupro.

Segundo a Polícia Civil, as características do indivíduo a quem foi atribuído o estupro eram "idênticas" às características do suspeito. A adolescente o reconheceu como o autor do estupro.

Em seguida, foi dada voz de prisão ao suspeito. Ele havia sido colocado em liberdade em janeiro deste ano, após investigação de estupro.

A Polícia Civil de Goiás não revelou a identidade do suspeito. O Estadão tenta localizar sua defesa.