Em meio a racha interno, União Brasil registra dois candidatos à prefeitura de Boa Vista

A capital de Roraima, Boa Vista, terá uma disputa judicial envolvendo dois candidatos à prefeitura que tentam se viabilizar pelo partido União Brasil em meio a um racha interno na sigla. O deputado federal Nicoletti e a parlamentar estadual Catarina Guerra são os pivôs de uma disputa entre as alas nacional, estadual e municipal da legenda, que ocorre desde as convenções partidárias. Os dois tiveram seus nomes registrados junto à Justiça Eleitoral.

A divisão deverá ser resolvida até a próxima quinta-feira, 15. É quando se encerra o prazo de registro de candidaturas estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se os dois nomes continuarem registrados, a Justiça Eleitoral terá que deliberar sobre qual dos registros é válido.

O deputado Nicoletti é o presidente do diretório municipal da cidade e tem, junto de si, o apoio das lideranças locais. Já Catarina é apoiada por políticos da esfera estadual e pelo próprio governador, Antonio Denarium (PP). A executiva nacional do União chancelou a candidatura dela, ao passo que o União Brasil de Boa Vista optou por Nicoletti. Desde a divergência entre as esferas da legenda, deu-se início a uma troca de farpas pública entre os grupos políticos. Catarina afirmou, em nota, que sua candidatura sempre foi validada pela direção nacional e que era o nome mais "mais viável" para enfrentar o atual prefeito da capital roraimense, Arthur Henrique (MDB).

Já Nicoletti diz que Catarina não aceitou o fato de ter sido preterida no nível municipal, e por isso recorreu ao apoio estadual. "Não conformada com o resultado da votação dos convencionais que escolheu o deputado Nicoletti como candidato a prefeito, a deputada Catarina Guerra usou o senador Hiran e o governador Denarium para interceder arbitrariamente junto a Nacional para tentar anular uma convenção absolutamente legal", afirmou o diretório municipal do partido.