Bayern de Munique e Milan finalizam pré-temporada com vitória em amistosos

Duas partidas marcaram, nesta terça-feira, o fim da preparação visando a temporada 2024/25. Na Alemanha, o Bayern de Munique enfrentou o WSG Tirol enquanto na Itália, Milan e Monza disputaram o Troféu Silvio Berlusconi.

O Milan do técnico português Paulo Fonseca conquistou a segunda edição da taça em homenagem ao ex-presidente do clube ao superar o Monza por 3 a 1, no estádio San Siro, em Milão.

Os gols que garantiram a "volta olímpica" foram marcados por Saelemaekers, Luka Jovic e Reijnders. Daniel Maldini descontou para os visitantes. Neste sábado, o rubro-negro faz o seu primeiro duelo pelo Campeonato Italiano e recebe o Torino.

O Bayern também entrou em campo para encerrar a fase de preparação de olho no Campeonato Alemão. Nesta terça, pelo último compromisso de pré-temporada, a equipe de Munique derrotou o WSG Tirol por 3 a 0.

Os gols foram anotados por Harry Kane, João Palhinha e Gabriel Vidovic. Após ver o Bayer Leverkusen arrebatar o Campeonato Alemão da última temporada, o gigante de Munique trabalha para reconquistar a hegemonia no país.

O torneio nacional tem início no fim de semana do dia 24 de agosto e a estreia acontece diante do Wolfsburg. Antes disso, porém, a equipe disputa a Copa da Alemanha. O duelo vai ser contra o Ulm em jogos de ida e volta.