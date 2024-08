Austrália: piloto morto em acidente de helicóptero teria participado de festa horas antes

O homem que morreu após bater um helicóptero no telhado do hotel DoubleTree by Hilton na cidade de Cairns, na Austrália, teria participado de uma festa com colegas de trabalho horas antes do acidente, afirmou a empresa de fretamento Nautilus Aviation, proprietária da aeronave e empregadora da vítima. As informações são da BBC. A empresa também afirmou que o homem tinha licença para pilotar helicópteros na Nova Zelândia, mas nunca havia voado na Austrália.

Segundo a empresa, o episódio envolveu o "uso não autorizado" do helicóptero. O funcionário havia sido recentemente promovido a uma posição na equipe de solo de outra sede da Nautilus. A festa da qual ele participou também teria contado com a presença de pilotos fora de serviço, mas a empresa enfatizou, em comunicado à BBC, que "não foi um evento de trabalho e foi coordenado por amigos".

A companhia acrescentou que, depois da comemoração, a vítima obteve "acesso não autorizado ao nosso hangar de helicópteros".

De acordo com o comunicado, a Nautilus Aviation coopera com as autoridades na divulgação dos eventos que ocorreram antes e depois do acidente, enquanto seguem as investigações. "Oferecemos as nossas mais sinceras condolências à família (do funcionário) e a todos os que foram afetados por esta tragédia e continuamos a oferecer o nosso apoio aos nossos funcionários durante este período tão desafiador", diz o texto.

O acidente

O helicóptero atingiu o topo do prédio do hotel DoubleTree by Hilton na cidade de Cairns na madrugada da segunda-feira, 12, provocando um incêndio e levando à retirada de cerca de 400 pessoas, entre hóspedes e funcionários. Duas pás do rotor (hélice) da aeronave se soltaram com o impacto da colisão, caindo na frente do hotel e na piscina.

O piloto morreu e dois hóspedes foram encaminhados para o hospital em condição estável, devido à inalação da fumaça. Conforme a Associated Press, as investigações buscam entender como o helicóptero conseguiu decolar do aeroporto de Cairns e qual foi a razão para o voo.