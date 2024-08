VMA 2024: Sabrina Carpenter, Camila Cabello e GloRilla como atrações musicais da premiação

A MTV acaba de anunciar as primeiras atrações musicais do Video Music Awards 2024 (VMA). A noite do próximo dia 11 de setembro terá as performances de Camila Cabello, GloRilla, Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Rauw Alejandro no palco da UBS Arena em Nova York. Haverá transmissão ao vivo do evento para mais de 150 países, incluindo o Brasil, pelo canal MTV e pelo serviço de streaming Paramount+.

A emissora ainda vai revelar mais atrações, apresentadores e convidados especiais nas próximas semanas. O VMA, programado inicialmente para o dia 10 de setembro, teve sua data alterada para o dia seguinte em função do debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos.

A votação para o VMA 2024 já está aberta ao público no site oficial da MTV. Os fãs podem votar em seus artistas favoritos em 15 categorias sem distinção de gênero, incluindo Clipe do Ano, Melhor Feat e Artista do Ano. A votação para Artista Revelação permanecerá aberta até o dia do evento, 11 de setembro.

A escolha data deste ano marca o 23º aniversário dos atentados de 11 de setembro, com a MTV apoiando organizações que prestam assistência às famílias das vítimas e organizam o Dia Nacional de Serviço e Memória do 11 de setembro.

Indicados

Entre os destaques da premiação, Taylor Swift lidera a lista de indicações com dez nomeações, seguida por Post Malone, com nove indicações. Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter aparecem logo atrás, com seis indicações cada. Megan Thee Stallion e SZA concorrem em cinco categorias, enquanto LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims disputam em quatro.