Moro tem 41,3% e Greca, 17,2%, na disputa ao governo do Paraná em 2026, aponta pesquisa

O senador e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-PR) lidera a corrida eleitoral pelo governo do Paraná, em 2026, com 41,3% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 12. Em seguida, aparece o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), com 17,2%. A ex-governadora Cida Borghetti (PP) tem 11,2%.

Depois, estão o deputado estadual Alexandre Curi (PSD), com 9,2% das intenções de voto, o ex-deputado federal Ênio Verri (PT), com 5,2%, e o vice-governador Darci Piana (PSD), 1,8%. Os eleitores que não sabem ou não responderam são 5%, e os que pretendem votar nulo ou em branco, 9%.

Em outro cenário, sem Borghetti e com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), Moro tem 41,8%, e Greca, com 17,9%. Curi aparece com 9,7%; Belinati, 8,8%; Verri, 5,2%; e Piana, 1,7%. Outros 5,3% não souberam ou não responderam. Brancos e nulos somaram 9,6%.

A pesquisa ouviu 1.508 pessoas em 64 municípios paranaenses entre os dias 1º e 4 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.